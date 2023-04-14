Лукашенко заявил о гуманизации правосудия в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что правосудие в стране стало более гуманным

Правосудие в Белоруссии стало более гуманным за счет реформирования судебной системы и изменений в конституции, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его цитирует агентство БЕЛТА.

Лукашенко объяснил такое мнение тем, что «при всей (...) "диктатуре"» сейчас в стране числится 24 тысячи заключенных, а на момент первого его вступления в должность президента в 1994 году таковых насчитывалось от 52 до 54 тысяч.

«Вот и вся диктатура — сокращение в два раза за тот период, который мы с вами прошли. И это говорит о том, что без излишней гуманизации, как это принято у вас говорить, мы сделали гуманной нашу страну и гуманным — наше правосудие», — заявил Лукашенко на вручении госнаград судьям Верховного суда.

В октябре Лукашенко заявлял о демократизации Белоруссии. «Даже мы демократизируемся в том плане, что Верховный и Конституционный суды, ЦИК из-под президента выведены во Всебелорусское народное собрание. Чтобы не было никаких намеков, что, допустим, ЦИК посчитал не так. Или же судьи от кого-то зависимы», — отмечал он.