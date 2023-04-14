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13:54, 14 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии высказались о подготовке «Искандера» к работе с ядерным оружием

МО Белоруссии: подготовка «Искандера» к работе с ТЯО завершится на следующей неделе

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

На следующей неделе в России завершится подготовка белорусских расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием (ТЯО). Об этом глава Минобороны (МО) Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин высказался во время общения с журналистами на одном из полигонов Вооруженных сил республики, сообщается в Telegram-канале военного ведомства страны.

Глава министерства отметил, что в настоящий момент Минск также занимаемся подготовкой существующих площадок для возможного размещения стратегического ядерного оружия. «Если враждебная риторика [западных стран] продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают», — заявил Хренин.

О передаче Белоруссии «Искандера» министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 4 апреля. При этом он уточнил, что переданный комплекс «может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении».

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Алевтина Запольская
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