В Белоруссии высказались о подготовке «Искандера» к работе с ядерным оружием

МО Белоруссии: подготовка «Искандера» к работе с ТЯО завершится на следующей неделе

На следующей неделе в России завершится подготовка белорусских расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием (ТЯО). Об этом глава Минобороны (МО) Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин высказался во время общения с журналистами на одном из полигонов Вооруженных сил республики, сообщается в Telegram-канале военного ведомства страны.

Глава министерства отметил, что в настоящий момент Минск также занимаемся подготовкой существующих площадок для возможного размещения стратегического ядерного оружия. «Если враждебная риторика [западных стран] продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают», — заявил Хренин.

О передаче Белоруссии «Искандера» министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 4 апреля. При этом он уточнил, что переданный комплекс «может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении».