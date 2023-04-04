Министр обороны Шойгу сообщил о передаче Белоруссии ракетного комплекса «Искандер»

Москва передала Минску оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Текст его выступления публикует Telegram-канал Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что переданный Белоруссии ракетный комплекс «может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении». По его словам, 3 апреля на одном из российских полигонов началось обучение белорусских военных обращению с «Искандером».

Министр обороны также заявил, что часть самолетов штурмовой авиации республики получила способность атаковать объекты противника поражающими средствами в ядерном исполнении.

О том, что Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М», 25 июня 2022 года заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. На встрече российский лидер подчеркнул, что комплексы способны применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

