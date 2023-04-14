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11:41, 14 апреля 2023Мир

Япония запросила заседание СБ ООН из-за пуска ракеты КНДР

Япония запросила экстренное заседание СБ ООН из-за пуска ракеты КНДР 13 апреля

Фото: KCNA / Reuters

Власти Японии запросили заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за пуска ракеты КНДР, совершенного 13 апреля. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

«После проведенного накануне Северной Кореей ракетного пуска мы запросили экстренное заседание Совета безопасности ООН», — рассказал представитель правительства страны. По его словам, на данный момент этот вопрос согласовывают.

Мацуно также подчеркнул, что Токио сожалеет, что Совбез ООН не предпринял необходимых мер в ответ на нарушение положений резолюций со стороны властей Северной Кореи.

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Виктория Кондратьева
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