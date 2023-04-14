Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:31, 14 апреля 2023Мир

Карл III решил использовать коронацию для примирения сыновей

Telegraph: Карл III использует свою коронацию для преодоления разногласий в монаршей семье

Фото: Jonas Walzberg / Globallookpress.com

Король Великобритании Карл III решил использовать свою предстоящую коронацию для примирения членов монаршей семьи. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

«Король использует коронацию для преодоления разногласий в семье», — цитирует издание своего собеседника, имя которого не разглашается.

Отмечается, что Карл III очень рад известию о том, что его младший сын принц Гарри посетит церемонию, которая состоится 6 мая. По данным издания, король желает получить поддержку обоих своих наследников во время коронации.

Однако, по информации инсайдера The Sun, король расстроен и разочарован тем, что не увидит Меган Маркл и внуков. Но он, по словам источника, «понимает ситуацию».

Ранее были названы печальные последствия отказа Меган Маркл приехать на коронацию Карла III. По мнению писателя Роба Джобсона, впоследствии жена принца Гарри может получить запрет на участие в королевских мероприятиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Глава украинской разведки заявил о необходимости показать успех наступления
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре
В США предрекли Зеленскому подписание невыгодного соглашения с Россией
Свитер порвался и частично оголил тело учительницы во время урока
Названы оставшиеся сферы российско-американских отношений
Посол России спрогнозировал провал контрнаступления Украины
США пригрозили России последствиями из-за Гершковича
Глава МАГАТЭ заявил о «жизни взаймы» из-за взрывов около ЗАЭС
Карл III решил использовать коронацию для примирения сыновей
В IBA назвали «мошеннической организацией» альтернативную федерацию бокса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.