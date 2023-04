Названы печальные последствия отказа Меган Маркл приехать на коронацию Карла III

Писатель Роб Джобсон предрек Меган Маркл запрет на участие в королевских мероприятиях

В Великобритании названа возможная реакция королевской семьи на отказ супруги принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл, посетить коронацию Карла III. Об этом сообщает The Sun.

Писатель Роб Джобсон, автор готовящейся к выходу книги Our King: The Man and the Monarch Revealed, рассказывающей о Карле III, назвал решение принца Гарри присутствовать на церемонии «хорошей новостью» и «очень прагматичным ходом в тяжелой ситуации». Комментируя отказ Меган Маркл приехать на коронацию, он предрек, что это повлечет печальные последствия.

«Тот факт, что его жена не приедет, означает, что она с огромной долей вероятности больше никогда не примет участия в мероприятиях Букингемского дворца. Разве что в похоронах короля», — сказал Джобсон. По его мнению, Меган Маркл ждет запрет на участие в мероприятиях, которые организует королевская семья.

При этом, по информации инсайдера The Sun, Карл III очень обрадовался тому, что младший сын, «которого он называет своим дорогим мальчиком», будет присутствовать на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Однако король расстроен и разочарован тем, что не увидит Меган Маркл и внуков. Но он, по словам источника, «понимает ситуацию».

В свою очередь, эксперт по королевской семье Кинси Шофилд обвинила супругу принца Гарри в неуважении к монарху. «Это потрясающая возможность и исторический момент. Отсутствие Меган — не только неуважение к человеку, который вел ее к алтарю на свадьбе, но и к новому королю в целом. Я думаю, она окончательно отдалилась от родственников, и пути назад нет», — заявила Шофилд в эксклюзивном интервью Daily Star.

Во время свадьбы с принцем Гарри в 2018 году, Меган Маркл попросила принца Чарльза, будущего короля Карла III, проводить ее к алтарю. Эту почетную обязанность по традиции должен был выполнять отец невесты, однако Томас Маркл не был приглашен на церемонию. Как считают Меган Маркл и принц Гарри, он продавал британским таблоидам информацию о жизни будущей герцогини Сассекской.

Ранее сообщалось, что принц Гарри приедет на коронацию Карла III без Меган Маркл и детей. Это произойдет потому, что на день церемонии, 6 мая, приходится четвертый день рождения первенца герцога и герцогини Сассекских, принца Арчи.