Обнаружен помогающий раковым клеткам прятаться от иммунной системы фермент

Фермент киназа оказался ответственным за уклонение клеток глиомы от иммунного ответа

Ученые Северо-Западного университета обнаружили фермент, помогающий раковым клеткам прятаться от иммунной системы. Оказалось, что киназа ответственна за уклонение от иммунного ответа при глиоме. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В процессе исследования специалисты выявили, что киназа, вырабатываемая геном Chek2, помогает опухолевым клеткам глиомы избегать Т-клеток CD8 у мышей. CD8 T-клетки — инструменты иммунной системы, помогающие атаковать внешние патогены. При наличии рака фиксируется дисфункция этих клеток. В эксперименте авторы рассматривали мышей с глиомой, у которых удалили киназу, что привело к более высоким показателям ответа на иммунотерапию.

Исследователи объясняют этот механизм тем, что глиомы имеют сложную взаимосвязь с иммунной системой, а опухоли используют различные тактики для подавления и уклонения от иммунного ответа. Теперь выводы этой работы планируется подтвердить в дальнейших клинических испытаниях.

Глиома — вид рака, обнаруживаемый в головном и спинном мозге. Эти опухоли являются наиболее распространенным типом первичного рака центральной нервной системы у взрослых, а пациенты со злокачественными глиомами зачастую имеют низкие шансы на выживание.

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