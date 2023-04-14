Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:37, 14 апреля 2023Экономика

Налоговая заинтересовалась криптодоходами россиян

РБК: ФНС России заинтересовалась доходами владельцев криптовалют

Фото: Andre Francois McKenzie / Unsplash

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заинтересовалась доходами от криптовалют и начала запрашивать у россиян информацию о владении цифровыми активами и их транзакциях. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK.

Налоговая рассылает письма физическим лицам, которые в течение 2021 и 2022 годов совершали операции с криптовалютами и подавали декларации 3-НДФЛ. По данным издания, ведомство просит граждан предоставить информацию в срочном порядке. Кроме того, некоторые россияне уже получили звонки от ФНС. Они касались случаев нарушений, выявленных в уже поданных декларациях, или отсутствия необходимых документов, подтверждающих доходы.

Анонимный источник в налоговой службе сообщил, что на данный момент ведомство не выработало единую позицию относительно налогообложения цифровых валют. При этом он отметил, что уплата налога по форме 3-НДФЛ при наличии прибыли от операций с криптовалютой является обязательной.

Материалы по теме:
Продукты на полку. Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
Продукты на полку.Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
6 апреля 2023
Обмен рублей на доллары и евро в России. Криптобиржи, обменники и размер комиссии: как выгодно купить валюту?
Обмен рублей на доллары и евро в России.Криптобиржи, обменники и размер комиссии: как выгодно купить валюту?
29 ноября 2022

Основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин добавил, что Росфинмониторинг совместно с российскими банками помогают ФНС с выявлением фактов уклонения от подачи отчетности по таким видам деятельности. В частности, это касается пользователей услуг p2p-обмена — продажи или покупки криптовалюты между двумя людьми без участия в процессе третьей стороны. Мачихин отметил, что еще два года назад о доходах от цифровых активов в России заявляли только несколько тысяч человек, но уже в 2022 году их число выросло вдвое. По его прогнозам, количество таких задекларированных доходов продолжит увеличиваться такими же темпами.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что криптовалютные платформы нужно обязать сотрудничать с властями и предоставлять все данные по их запросу. Также, по его мнению, признать цифровую валюту имуществом недостаточно — чтобы помешать преступному использованию криптоактивов, их должны включить в уголовно-правовое поле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже
В деле осужденного на 20 лет челябинского маньяка появились новые обстоятельства
В ДНР заявили о «чудовищных» потерях ВСУ в Артемовске
Москвичка избила контролера метро и попала на видео
МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии
Норвегия обвинила высланных российских дипломатов в шпионаже
Американки принялись массово удалять вкаченный в ягодицы жир
Ученые отстояли гипотезу «кислородного дуновения»
В России пятиклассник с инвалидностью покончил с собой
«Дочка» «Газпрома» запросила реструктуризацию из-за банкротства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.