В России предложили обязать криптовалютные платформы передавать данные властям

Генпрокурор Краснов: криптоплатформы должны передавать данные властям по их запросу

Криптовалютные платформы нужно обязать сотрудничать с властями и предоставлять все данные по их запросу. Об этом в статье для журнала Росфинмониторинга «Финансовая безопасность» заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

«Необходимо осуществить "приземление" провайдеров услуг виртуальных активов, заставив их регистрироваться и передавать данные российским правоохранительным органам», — предложил он.

Регулировать оборот цифровой валюты необходимо из-за возросших рисков финансирования терроризма с использованием мессенджеров и цифровых активов. Признать цифровую валюту имуществом недостаточно — чтобы помешать преступному использованию криптоактивов, их должны включить в уголовно-правовое поле. Нужно признать их предметом преступления и регламентировать порядок и основания для их изъятия, хранения и конфискации.

Генпрокуратура настаивает на введении в законодательство понятия «криптовалюта» для единого правоприменения с 2021 года. По словам Краснова, для уголовно-правового пространства крайне важно закрепить понятие виртуальных активов, а для этого нужно принять соответствующие законы.

Ранее в Минфине подготовили законопроект о майнинге криптовалют и механизме, в рамках которого участники рынка смогут обменивать криптовалюту на фиатные деньги. Однако в Центробанке выступили против легализации таких активов. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, легализация криптовалют может навредить благосостоянию граждан, стабильности финансовой системы и создать почву для нелегальной деятельности.