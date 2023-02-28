В ЦБ назвали риски легализации криптовалют

Центробанк: легализация криптовалют приведет к росту нелегальной деятельности в стране

Допуск криптовалют в регулируемую финансовую систему России ведет к фундаментальным рискам. Легализация может навредить благосостоянию граждан, стабильности финансовой системы и создать почву для нелегальной деятельности. Об этом в интервью Национальному банковскому журналу рассказала директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

Несмотря на это в Банке России допускают использование криптовалюты в международных расчетах. Также регулятор обсуждает варианты регулирования майнинга.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не изменил своего мнения насчет криптовалют. «Мы отрицательно относимся к использованию криптовалюты на национальном рынке, во внутренних расчетах», — напомнила она. Исключение готовы сделать лишь для трансграничных расчетов.

Вице-президент руководства Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников заявил, что Россия и Абхазия обсуждают создание криптовалютного хаба, который могут использовать для трансграничных платежей. По его словам, Абхазия может стать «мини-Швейцарией для России и дружественных к ней стран» и стать гарантом стейблкоинов — криптовалюты, которая привязана к общепризнанному активу.

Также Россия и Иран обсуждают создание привязанного к золоту совместного стейблкоина. Это нужно, чтобы заменить во внешнеторговых расчетах доллар и рубль, а также иранский риал. Но использовать этот стейблкоин смогут лишь после того, как отрегулируют оборот криптовалют.