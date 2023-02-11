Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:00, 11 февраля 2023Экономика

ЦБ выступил против использования криптовалют в расчетах в России

Набиуллина: ЦБ по-прежнему против использования криптовалют в расчетах в России
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Пресс-служба Банка России / РИА Новости

Центробанк (ЦБ) по-прежнему против использования криптовалют в расчетах в России, но при этом регулятор готов допустить использование криптовалют во внешних расчетах. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, ЦБ не менял своей позиции в отношении криптовалют. «Мы отрицательно относимся к использованию криптовалюты на национальном рынке, во внутренних расчетах», — сказала глава ЦБ.

В регуляторе заявили, что если субъектам экономической деятельности удобно пользоваться криптовалютой во внешних расчетах, «это готовы допустить». Однако вопрос использования различных стейблкоинов в двусторонних расчетах между странами требует серьезной проработки. До конкретных предложений «пока далеко», резюмировала Набиуллина.

Ранее ЦБ высказался о добровольном взносе бизнеса в бюджет. Регулятор не принимает участия в обсуждении однократного добровольного взноса бизнеса в федеральный бюджет, но учтет в монетарной политике любое решение, отметила Набиуллина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Военные США сбили аэростат над Аляской
Посол заявил о срыве планов Запада нанести поражение России
Российский десантник рассказал о применении ВСУ новых кассетных бомб
Россияне выразили свое отношение ко Дню святого Валентина
В Мелитополе сообщили о повреждении жилых домов из-за обстрела ВСУ
Российских дачников предупредили о вступивших в силу правилах
В США раскрыли самую большую слабость Байдена
В Москве закроют участок метро
Сербия спрогнозировала усиление интенсивности боевых действий на Украине
В Киевской и Харьковской областях Украины произошли взрывы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.