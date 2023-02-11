ЦБ выступил против использования криптовалют в расчетах в России

Набиуллина: ЦБ по-прежнему против использования криптовалют в расчетах в России

Центробанк (ЦБ) по-прежнему против использования криптовалют в расчетах в России, но при этом регулятор готов допустить использование криптовалют во внешних расчетах. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, ЦБ не менял своей позиции в отношении криптовалют. «Мы отрицательно относимся к использованию криптовалюты на национальном рынке, во внутренних расчетах», — сказала глава ЦБ.

В регуляторе заявили, что если субъектам экономической деятельности удобно пользоваться криптовалютой во внешних расчетах, «это готовы допустить». Однако вопрос использования различных стейблкоинов в двусторонних расчетах между странами требует серьезной проработки. До конкретных предложений «пока далеко», резюмировала Набиуллина.

Ранее ЦБ высказался о добровольном взносе бизнеса в бюджет. Регулятор не принимает участия в обсуждении однократного добровольного взноса бизнеса в федеральный бюджет, но учтет в монетарной политике любое решение, отметила Набиуллина.