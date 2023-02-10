ЦБ высказался о добровольном взносе бизнеса в бюджет

ЦБ заявил, что учтет любое решение по добровольному взносу бизнеса в бюджет

ЦБ России не принимает участия в обсуждении однократного добровольного взноса бизнеса в федеральный бюджет, но учтет в монетарной политике любое решение, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Трансляция пресс-конференции велась в YouTube Банка России.

Она объяснила, что идея о взносах компаний в бюджет относится к налоговой политике, которой ЦБ не занимается. О том, что в правительстве рассматривают такой шаг, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов 8 февраля. Он пояснил, что взнос планируют собрать именно с крупных предприятий, чьи финансовые результаты в прошлом году были очень хорошими.

До этого Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил властям частично компенсировать растущий дефицит бюджета, подняв 20-процентный налог на прибыль российских компаний на 0,5 процентного пункта. Однако Минфин идею не одобрил, посчитав несправедливой. В ведомстве сказали, что решать задачу пополнения федерального бюджета стоит именно за счет разовых взносов компаний, которые получили сверхдоходы в 2021-2022 годах. РСПП, в свою очередь, счел предложение Минфина нереализуемым.

Дефицит федерального бюджета в январе составил 1,76 триллиона рублей, следует из предварительной оценки министерства. Этот показатель на 35 процентов ниже объема поступления доходов в январе 2022 года. Нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей и снизились по сравнению с цифрами января 2022 года на 46 процентов.