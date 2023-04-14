Белорусские летчики заявили о готовности применять ядерное оружие

Минобороны РФ: белорусские летчики готовы применять ядерное оружие для защиты СГ

Белорусские летчики готовы применить на практике ядерные боеприпасы для защиты Союзного государства (СГ). Об этом заявил один из летчиков Военно-воздушных сил (ВВС) Белоруссии, сообщает Минобороны России в Telegram.

Ранее в Минобороны сообщили, что белорусские летчики прошли обучение по применению спецбоеприпасов на штурмовиках Су-25.

«Программа подготовки личным составом освоена в полном объеме. При необходимости полученные нами знания и умения мы готовы применить на практике для обеспечения военной безопасности как нашей страны, так и Союзного государства в целом», — заявил летчик ВВС Белоруссии, прошедший обучение.

Ранее глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что вскоре в России завершится подготовка белорусских расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием.

О передаче комплекса Белоруссии 4 апреля сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.