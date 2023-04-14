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12:35, 14 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о разрушении структуры международной военной безопасности

Глава Минобороны Белоруссии Хренин: структура международной военной безопасности разрушена

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Структура международной военной безопасности фактически разрушена, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Его слова передает РИА Новости.

«Структура международной военной безопасности де-факто разрушена», — сказал чиновник.

Ранее глава министерства иностранных дел (МИД) страны Сергей Алейник отметил, что за все годы суверенитета Белоруссия не находилась в столь тревожной ситуации, как сегодня. Он подчеркнул, что несмотря на сложившуюся вокруг республики ситуацию, Белоруссия — исключительно миролюбивая страна.

Затем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск опасается возможных агрессивных действий со стороны Варшавы, так как в последнее время ее политика не отличается логикой и рациональностью.

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Алевтина Запольская
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