В Белоруссии заявили о разрушении структуры международной военной безопасности

Глава Минобороны Белоруссии Хренин: структура международной военной безопасности разрушена

Структура международной военной безопасности фактически разрушена, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Его слова передает РИА Новости.

«Структура международной военной безопасности де-факто разрушена», — сказал чиновник.

Ранее глава министерства иностранных дел (МИД) страны Сергей Алейник отметил, что за все годы суверенитета Белоруссия не находилась в столь тревожной ситуации, как сегодня. Он подчеркнул, что несмотря на сложившуюся вокруг республики ситуацию, Белоруссия — исключительно миролюбивая страна.

Затем пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск опасается возможных агрессивных действий со стороны Варшавы, так как в последнее время ее политика не отличается логикой и рациональностью.