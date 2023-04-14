Минфин предложил позволить экспортерам получать авансы наличной валютой

Минфин предложил разрешить российским экспортерам получать авансы наличной валютой

Министерство финансов России предложило скорректировать правила расчета наличными между резидентами и нерезидентами, установленными в конце прошлого года. Ведомство считает, что стоит уточнить формулировку текущего закона и разрешить российским экспортерам получать наличную валюту по контрактам, предусматривающим передачу товаров и оказание услуг. Об этом сказано в проекте поправок, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Изменения позволят российским поставщикам получать авансы наличными в рублях и иностранных валютах и зачислять их на счета в российских банках в выбранной валюте. Действующие правила предполагают, что резиденты могут получать наличную валюту или рубли от иностранных компаний без ограничений по сумме за уже переданные товары и выполненные услуги. Импортеры могут получать наличные при возврате аванса за товары, которые не получилось завезти в Россию. Наличными также разрешается возврат займа нерезиденту выдавшему его резиденту.

В документе указано, что поправки разработаны Минфином «инициативно по предложениям Банка России». Внесение поправок позволит российским экспортерам избежать риска неполучения оплаты за товары из-за потенциальной блокировки электронной валюты из-за санкций.

Ранее в Центробанке заявили, что не видят необходимости возвращаться к обязательной репатриации валютной выручки. Репатриацией называют зачисление средств на валютные счета в российских банках. Целью механизма является сохранение валюты на внутреннем рынке России, чтобы ей могли воспользоваться импортеры.