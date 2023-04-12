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11:23, 12 апреля 2023Экономика

В Центробанке заявили об отсутствии необходимости в репатриации валютной выручки

Глава ЦБ Набиуллина заявила об отсутствии необходимости в репатриации валютной выручки

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России отсутствует необходимость возвращаться к обязательной репатриации валютной выручки. Об этом со ссылкой на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину сообщает «Интерфакс». Экспортеры продают выручку даже без требований со стороны властей, а оставшаяся у них валюта необходима для оплаты импорта, объяснила глава ЦБ.

«Это не нужно делать, потому что во многом то, что наши компании и граждане оставляют выручку за рубежом, это позволяет оплачивать им необходимый импорт, а он нам тоже нужен, и не только потребительских товаров, но и оборудования, комплектующих», — заявила Набиуллина.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Минфин также не поддерживает предложения вернуться к обязательной репатриации. В прошлом году экспортеры столкнулись с ситуацией, когда они «боролись с враждебной обстановкой за рубежом», когда банки отказывались перечислять деньги в Россию, а в итоге их штрафовали за не возвращение выручки, которую они пытались вернуть через «разного рода взаимозачеты, через разного рода поставку встречных товаров».

После начала конфликта на Украине в России ввели требование обязательной продажи экспортерами 80 процентов валютной выручки. Позже требование смягчили до 50 процентов. С начала лета экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета, а с 10 июня — обнулили норматив обязательной продажи.

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Вячеслав Агапов
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