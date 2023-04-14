В США предрекли Зеленскому подписание невыгодного соглашения с Россией

Foreign Affairs: США навяжут Зеленскому мирные переговоры и невыгодное соглашение с РФ

Уставшие от конфликта на Украине США и Евросоюз к концу года вынудят Киев пойти на переговоры с Россией и подписать невыгодное соглашение. Это утверждают сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs.

Эксперты предупреждают, что обещавшему быструю победу президенту Украины Владимиру Зеленскому придется умерить свои амбиции, а для многих граждан страны такой исход будет выглядеть как измена родине. Но украинские войска не смогут одолеть российскую армию даже при поддержке Запада, а при отказе от мирного урегулирования украинцы утратят всю предоставляемую им помощь, отмечают они.

13 апреля обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу, работавший спецпомощником американского президента Рональда Рейгана указал, что Украина рискует остаться без помощи США и Европейского союза в конфликте с Россией. По его мнению, Киеву необходимо четко выразить свою готовность к переговорам, при этом Белый дом должен ограничить свои обязательства, чтобы ожидания Киева оставались реалистичны.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что можно согласиться с американской разведкой, которая назвала мирные переговоры между Россией и Украиной в 2023 году маловероятными. «Если США будут делать все, чтобы эти переговоры не происходили, то они не произойдут, потому что украинская сторона не пойдет на эти переговоры без разрешения», — сказал он.