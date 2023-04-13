В США рассказали о риске для Украины остаться без американской помощи

Экс-советник Рейгана: Украина рискует остаться без помощи США и ЕС в конфликте с Россией

Украина рискует остаться без помощи США и Европейского союза (ЕС) в конфликте с Россией. Об этом сообщил обозреватель The American Conservative Дуг Бэндоу, работавший спецпомощником американского президента Рональда Рейгана.

«США следует дать понять, что Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, иначе она рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи Америки и, возможно, Европы», — написал в своем материале экс-советник.

По словам Бэндоу, Вашингтон должен четко ограничить свои обязательства, чтобы ожидания Киева оставались реалистичны. «Урегулирование нынешнего конфликта должно стать важным шагом в перекладывании ответственности за оборону Европы на Европу. Это значит не вводить Украину в НАТО и не давать Киеву отдельной военной гарантии», — добавил он.

Ранее из слитых в сеть секретных документов стало известно, что разведка США считает маловероятными мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году. Специалисты Разведывательного управления Минобороны США считают, что военные действия на Украине продолжатся в 2024 году.