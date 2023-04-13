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10:10, 13 апреля 2023Мир

Разведка США оценила риски смены руководства в Киеве при затягивании конфликта

WP: затягивание конфликта на Украине повысит вероятность смены руководства в Киеве

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США оценило риски смены руководства в Киеве при затягивании конфликта на Украине. Соответствующий анализ приводится в попавших в сеть секретных документах, сообщает The Washington Post (WP).

По данным американской разведки, продолжающиеся боевые действия приведут к разочарованию украинцев, «повысив вероятность смены руководства». При этом неясно, идет ли речь о военной или политической верхушке, отмечает газета.

В материале также говорится, что сейчас на Украине существует напряженность между офисом главы государства Владимира Зеленского и главнокомандующим Вооруженными силами страны Валерием Залужным. Его, как утверждает WP, некоторые в Киеве считают политической угрозой.

Ранее из слитых в сеть секретных документов стало известно, что разведка США считает маловероятными мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году.

Впервые об утечке сообщалось 7 апреля. В бумагах, датированных началом марта, содержалась информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.

Позже в сети появилась новая партия слитых документов Пентагона: всего было опубликовано более 100 файлов. В них также содержатся данные о вопросах американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

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Варвара Кошечкина
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