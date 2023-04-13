Разведка США назвала маловероятными мирные переговоры по Украине в этом году

WP: американская разведка считает маловероятными мирные переговоры по Украине в этом году

Американская разведка назвала маловероятными мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году, сообщила газета Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассматриваемых сценариях», — сказано в одном из документов.

Отмечается, что специалисты Разведывательного управления Минобороны США считают, что военные действия на Украине продолжатся в 2024 году. По данным издания, американская разведка ожидает, что обе стороны конфликта в 2023 году будут воздерживаться от попыток сесть за стол переговоров для прекращения огня.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона по украинскому конфликту. В материалах содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США, НАТО по укреплению украинской армии. После этого сообщалось, что Киев усомнился в поддержке своих целей Вашингтоном после утечки секретных данных.