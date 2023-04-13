В Киеве усомнились в поддержке США после утечки разведданных

Киев сомневается в поддержке своих целей США после утечки документов Пентагона

Киев сомневается в поддержке своих целей Вашингтоном после утечки документов Пентагона, пишет ТАСС.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона по украинскому конфликту. В материалах содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США и НАТО по укреплению украинской армии. В материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Кроме того, в документах были разведданные о совместной работе РФ и ОАЭ против спецслужб США и Великобритании и помощи России и ее гражданам в обходе санкций. Также были обнародованы данные о планах Египта поставить России боеприпасы для проведения специальной военной операции на Украине.