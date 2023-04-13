В России оценили вероятность переговоров с Украиной в 2023 году

Депутат Чепа: переговоры России и Украины зависят от США и хода спецоперации

С американской разведкой, которая назвала мирные переговоры между Россией и Украиной в 2023 году маловероятными, можно согласиться, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Свою оценку он дал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что специалисты Разведывательного управления Минобороны США ожидают в текущем году воздержание обеих сторон конфликта от попыток сесть за стол переговоров для прекращения огня.

С разведкой США можно согласиться, так как, в первую очередь, именно Штаты влияют на президента Украины Владимира Зеленского, и переговоры зависят от них, считает Чепа.

«Это заявление зависит от той информированности, которую они имеют. И если США будут делать все, чтобы эти переговоры не происходили, то они не произойдут, потому что украинская сторона не пойдет на эти переговоры без разрешения, команды и условий, которые будут выставлять США, поэтому, я думаю, что к их мнению необходимо прислушаться и дать оценку всему этому», — поделился депутат.

По его мнению, из заявления разведки США вытекает то, что они делают все, чтобы переговоров не происходило. Однако дальнейший ход спецоперации способен изменить ситуацию, убежден парламентарий.

«В зависимости от условий американцы могут быть вынуждены пойти на переговоры, потому что от результатов этой операции зависит во многом и развитие внутренней ситуации в Америке, потому что впереди выборы в Штатах, и от ситуации на Украине очень многое зависит. Поэтому американцы могут изменить свою точку зрения в любой момент в зависимости от ситуации», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Об ожиданиях американской разведки относительно переговоров России и Украины стало известно из попавших в сеть секретных документов Пентагона по украинскому конфликту. В материалах также содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США, НАТО по укреплению украинской армии. После сообщалось, что Киев усомнился в поддержке своих целей Вашингтоном после утечки секретных данных.

