Бывший капитан сборной России рассказал о миллионном заработке в НБА

Россиянин Сергей Моня рассказал, что за сезон-2005/2006 в НБА заработал миллион долларов

Бывший капитан сборной России и игрок «Зенита» Сергей Моня рассказал об опыте выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен поделился, что, выступая в сезоне-2005/2006 за «Портленд Трэйл Блэйзерс», заработал один миллион долларов. «Налоги — 50 процентов. Плюс нужно было выплачивать неустойку ЦСКА за досрочное расторжение контракта», — добавил Моня и уточнил, что в итоге получил 350 тысяч долларов.

Моня — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России. Также в его активе — золото и бронза чемпионатов Европы. На клубном уровне Моня выступал за «Автодор», ЦСКА, «Химки» и «Динамо». В составе армейцев баскетболист трижды выигрывал чемпионат России, а вместе с подмосковным клубом дважды завоевывал Кубок Европы.

Моня был выбран «Портлендом» под 23-м номером драфта НБА 2004 года. Всего в сезоне-2005/2006 он провел 23 игры, в среднем находился на площадке по 14,6 минуты за матч, набирал 3,3 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 0,8 передачи. Затем россиянин провел три встречи за «Сакраменто Кингс», после чего вернулся в Россию.

