Силуанов рассказал о соображениях по налогам для нефтяников
Минфин обсуждает в правительстве России ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтедобывающих компаний. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.
«У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников, обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями», — заявил министр.
Глава Минфина отметил, что дисконт между марками нефти Urals и Brent сокращается, ведомство установило механизм для более объективного налогообложения нефтедобывающих компаний и экспортеров.
С апреля российские власти ввели для компаний максимальный дисконт к эталонному сорту Brent. В первый месяц он составит 34 доллара за баррель, а к июлю дойдет до 25 долларов. Таким образом в правительстве хотят нарастить доходы бюджета.