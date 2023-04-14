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23:20, 14 апреля 2023Экономика

Силуанов рассказал о соображениях по налогам для нефтяников

Силуанов заявил о соображениях Минфина по корректировке налогообложения для нефтяников
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минфин обсуждает в правительстве России ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтедобывающих компаний. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава ведомства Антон Силуанов, передает ТАСС.

«У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников, обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями», — заявил министр.

Глава Минфина отметил, что дисконт между марками нефти Urals и Brent сокращается, ведомство установило механизм для более объективного налогообложения нефтедобывающих компаний и экспортеров.

С апреля российские власти ввели для компаний максимальный дисконт к эталонному сорту Brent. В первый месяц он составит 34 доллара за баррель, а к июлю дойдет до 25 долларов. Таким образом в правительстве хотят нарастить доходы бюджета.

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Марина Совина
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