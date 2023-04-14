Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:24, 14 апреля 2023Мир

Политолог предрек появление нового альянса для участия на Украине вместо НАТО

Политолог Евстафьев: США нужен новый альянс взамен НАТО для участия в конфликте на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

В американских экспертных кругах обсуждают возможность создания нового альянса помимо НАТО, который не будет скован уставными ограничениями Североатлантического блока. Об этом сообщил Ura.ru политолог-американист, кандидат политических наук, профессор Дмитрий Евстафьев.

По его словам, Соединенным Штатам для участия в конфликте на Украине нужна глобальная организация, включающая в себя такие страны, как Япония, Австралия или Южная Корея. Однако выход из зоны ответственности приведет к краху Североатлантического альянса, уверен эксперт. Он напомнил, что устав НАТО определяет, что организация занимается безопасностью только в Евроатлантическом регионе.

Евстафьев также выразил мнение, что в случае создания, в новую организацию войдут «желающие повоевать». «Вступят те, кто считает, что большая война в Европе их не затронет», — предрек он.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Хакеры установили личность издевавшегося над пленными украинского хирурга
Мадуро послал к черту представителя США
Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами и белорусами
Убийцы семьи из трех человек получили сроки в Подмосковье
КНДР впервые запустила новую межконтинентальную баллистическую ракету
Глава Пентагона пообещал предотвратить новую утечку данных
Спасшийся из пасти бегемота мужчина рассказал о своем опыте
Украинский военный рассказал о не умеющем стрелять подкреплении
Турция продолжит импортировать газ из России
Медведев вышел в четвертьфинал Masters 1000 в Монте-Карло
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.