Политолог предрек появление нового альянса для участия на Украине вместо НАТО

Политолог Евстафьев: США нужен новый альянс взамен НАТО для участия в конфликте на Украине

В американских экспертных кругах обсуждают возможность создания нового альянса помимо НАТО, который не будет скован уставными ограничениями Североатлантического блока. Об этом сообщил Ura.ru политолог-американист, кандидат политических наук, профессор Дмитрий Евстафьев.

По его словам, Соединенным Штатам для участия в конфликте на Украине нужна глобальная организация, включающая в себя такие страны, как Япония, Австралия или Южная Корея. Однако выход из зоны ответственности приведет к краху Североатлантического альянса, уверен эксперт. Он напомнил, что устав НАТО определяет, что организация занимается безопасностью только в Евроатлантическом регионе.

Евстафьев также выразил мнение, что в случае создания, в новую организацию войдут «желающие повоевать». «Вступят те, кто считает, что большая война в Европе их не затронет», — предрек он.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию.