Оценена готовность российских банков увеличить срок ипотеки

Российские банки оказались не готовы выдавать ипотеку более чем на 30 лет

Российские банки не собираются выдавать ипотеку более чем на 30 лет. Готовность финансовых организаций увеличить срок кредитов на жилье оценили РИА Новости в своем опросе.

Повышать предельный срок ипотеки банки начали с 2022 года. Так, в краснодарском «Кубань кредите», он резко вырос на 20 лет, до максимальных на рынке 50 лет. В Росбанке, где тоже увеличился период кредитования, объяснили такое решение повышением доступности ипотеки.

«В настоящий момент данная практика является скорее исключением, чем нормой кредитования. Согласно объединенным данным бюро кредитных историй, в четвертом квартале 2022 года ипотечные кредиты на срок более 30 лет составили менее 1 процента от всех выдаваемых ипотечных кредитов», — пояснили в ЦБ. В регуляторе добавили, что такая практика позволяет снизить ежемесячный платеж по кредиту, а с ним — и долговую нагрузку.

Однако большинство банков не видят смысла увеличивать максимальный срок кредитов в 30 лет — это значение представители рынка считают наиболее выгодным для клиентов. В ВТБ уточнили, что при поднятии верхней планки заемная сумма не будет сильно выше, платеж тоже радикально не изменится, а вот переплата станет больше.

Представители Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) разделяют эту позицию. «Как показывает практика, у ипотечных продуктов очень высокая доля досрочных погашений, то есть выданный изначально на 20 лет кредит по факту живет семь-десять лет», — рассказал руководитель управления развития залогового кредитования АТБ Вадим Любушкин.

Среди не планирующих повышать планку также оказались Сбербанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки «Открытие», «Дом.РФ», крымский РНКБ и «Уралсиб». При этом МКБ заявил, что следит за изменениями на рынке и будет принимать решение исходя из потребностей клиентов.

Ранее россиянам назвали самый выгодный способ погасить ипотеку. По словам экспертов, эффективнее всего это получится сделать за счет сокращения срока платежей. Специалисты подчеркнули, что важно заранее рассчитать сумму, которую нужно будет вносить ежемесячно для досрочного погашения. Уточнялось, что каждый россиянин может освободить 10-30 процентов своего дохода без ухудшения качества жизни.