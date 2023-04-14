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18:22, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

New York Times заявила о поражении США в информационной войне с Россией в Африке

Журналисты NYT заявили о поражении США в информационной войне с Россией в Африке

Фото: Sophie Garcia / AP

Журналисты газета The New York Times (NYT) заявили о поражении США в информационной войне с Россией в Африке. Соответствующая статья опубликована на сайте газеты.

Авторы материала отметили, что в Африке снижается охват западных СМИ, в то время как российская телекомпания RT заключает договор о сотрудничестве с крупным телеканалом Afrique Média с многомиллионной аудиторией. «За последний год поток контента из России стал все чаще появляться в новостных агентствах и соцсетях в Африке», — заявили в NYT.

Обозреватели считают, что после ограничения работы российских СМИ на территории Евросоюза (ЕС) RT и Sputnik сменили курс на африканские страны. «Это путь Москвы к расширению по всей Африке», — отметили журналисты. Теперь СМИ из России вещают африканцам, в основном на французском языке, заключается в материале.

В марте 2022 года ЕС запретил трансляцию и распространение контента Sputnik и RT. В частности, было запрещено вещание таких каналов, как RT English, RT France, RT Germany и RT Spanish. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал это решение мерой «борьбы с дезинформацией».

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Олег Давыдов
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