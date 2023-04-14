Омбудсмен рассказал о ситуации в спецшколе Екатеринбурга

Омбудсмен Свердловской области Мороков заявил, что часто встречался с детьми из спецшколы

Директор спецшколы Екатеринбурга, ученик которой пожаловался на насилие, является достойным педагогом. Об этом, рассказывая о ситуации в учреждении, сообщил детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков, его цитирует KP.RU.

«Я и с детьми этой школы встречался очень часто. У нас и неформальные встречи с ребятами проходили. У меня не было ощущений, что там какие-то такие "сложности" возникают. Надо разбираться в этой ситуации», — заявил уполномоченный по правам ребенка.

О происходящем в уральской спецшколе стало известно в пятницу, 14 апреля. Адвокат пострадавшего от насилия в школе подростка пояснил, что в учебном заведении содержатся мальчики, которые совершили преступления в возрасте до 14 лет. По его словам, педагог спецшколы поощрял проведение так называемых товарищеских судов, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других.

К адвокату обратилась мать мальчика, который сбежал из учебного заведения и рассказал ей о ситуации в спецшколе. Впоследствии другой ученик спецшколы в Екатеринбурге, который является одним из подозреваемых по делу о насильственных действиях сексуального характера, рассказал о наказаниях через «опускание».

Впоследствии директора спецшколы отстранили от занятий, сообщили в министерстве образования и молодежной политики российского региона. Там добавили, что министерство оказывает всю необходимую помощь следствию.