Медведев пригрозил Польше после слов премьера о праве Киева на удары по России

Зампред Совбеза Медведев предрек исчезновение Польши в случае войны России с НАТО

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил Польше исчезновением после слов премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о праве Киева наносить удары по России. Его комментарий приводит РИА Новости.

В то же время Медведев предпочел не прогнозировать победителя в противостоянии России и НАТО.

«Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером», — написал зампред Совбеза в Twitter-аккаунте.

До этого Моравецкий в интервью телеканалу NBC заявил, что конфликт на Украине может продлиться еще несколько лет. Он отметил, что любые попытки высчитать определенную дату или период будут тщетными, поэтому Варшава не пытается этим заниматься.

Кроме того, Моравецкий в разговоре подчеркнул, что Киев имеет право на удары по России. По его мнению, Россия проиграет в противостоянии со странами Североатлантического альянса.

Еще раньше стало известно, что польская сторона попросила у Германии разрешение на отправку партии истребителей Украине. Германия передала Польше эти полученные от СССР боевые самолеты после объединения ФРГ с ГДР в 1990 году.