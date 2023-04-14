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04:30, 14 апреля 2023Наука и техника

Найдено направление для ранней диагностики болезни Паркинсона

The Lancet Neurology: протестирован метод ранней диагностики болезни Паркинсона

Фото: BlurryMe / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинской школы Университета Пенсильвании (США) нашли направление для ранней диагностики болезни Паркинсона. Результаты исследования описаны в авторитетном научном журнале The Lancet Neurology.

Работа была основана на методе aSyn-SAA, который ранее уже доказал свою эффективность в определении людей с болезнью Паркинсона. Однако все предыдущие эксперименты включали небольшую выборку людей. Поэтому в этот раз специалисты протестировали более широкую когорту, основанную на данных 1123 участников с диагнозом болезнь Паркинсона и на людях из группы риска с вариантами генов (GBA и LRRK2), ассоциируемых с этим заболеванием.

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Кроме того, были включены испытуемые с некоторыми характерными симптомами: нарушение сна или потеря обоняния, являющиеся ранними признаками болезни Паркинсона. При этом официальной постановки диагноза у этих людей не было, а также отсутствовали двигательные нарушения. Этих пациентов специально включили в исследование, чтобы выявить, может ли aSyn-SAA предсказать начало болезни Паркинсона.

У всех участников были взяты пробы спинномозговой жидкости, которая находится в среде вокруг головного и спинного мозга. Затем aSyn-SAA проанализировал образцы на амплификацию белка α-синуклеина. Скопление этого соединения является характерным для людей с нейродегенеративным заболеванием.

В случаях без известной генетической причины 93 процента пациентов имели положительный результат aSyn-SAA. Для людей с генетическими формами болезни Паркинсона эта цифра составила 96 процентов при наличии варианта GBA и 68 процентов для пациентов с LRRK2. У испытуемых с потерей обоняния положительные результаты были у 89 процентов человек. По словам авторов, технология выявления биомаркера болезни Паркинсона может изменить современные подходы к лечению заболевания, а также ускорить диагностику.

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Елена Апазиди
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