В России предупредили об угрозе поставок мяса птицы из Китая

«Интерфакс»: птицеводы РФ сочли «тревожным звонком» рост поставок из Китая

Российские птицеводы обеспокоились ростом поставок мяса птицы из Китая. О неожиданном факторе, усиливающем конкуренцию, рассказал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, за ноябрь и декабрь 2022 года в Россию из Китая поступило три тысячи тонн продукции, в январе-феврале — более тысячи тонн, и отрасли стоит задуматься над этим «тревожным звонком». Вход на рынок импортных производителей грозит снижением цен, при этом доходы от внутреннего рынка не способствуют инвестициям. Все вложения в отрасль идут за счет экспорта, который поддерживается благодаря льготным кредитам в рамках программы господдержки.

Поставки продуктов птицеводства за границу в прошлом году выросли на 16 процентов. Лахтюхов отметил, что в стране появились компании, которые «не просто реализуют новые механизмы, они прокладывают новые логистические маршруты».

Согласно презентации отраслевой организации, доля России в мировых поставках мяса птицы выросла с 0,13 процента в 2010 году до 2,4 процента в 2022 году. При этом общий объем его производства в стране превысил 7 миллионов тонн. Латюхов отметил, что птицеводство стало первой отечественной мясной отраслью, которая довела производство до уровня самообеспечения, что сняло потребность в импорте. Зависимость от поставок из-за границы сохраняется по инкубационным яйцам, но и она становится меньше. В прошлом году их импорт снизился на 45 процентов по сравнению с 2019 годом.

Ранее производитель оборудования для птицефабрик Meyn заявил об уходе из России. Компания прекратит поставлять свою продукцию и запчасти к ней, а также оказывать сервисное обслуживание. Оборудование Meyn для убоя, разделки, обвалки и переработки домашней птицы используют 75 процентов птицефабрик, обеспечивающие поставки 90 процентов продукции всей отрасли.