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12:23, 11 апреля 2023Экономика

Производитель оборудования для птицефабрик заявил об уходе из России

Производитель Meyn прекратил поставки оборудования для птицефабрик и запчастей к ним

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Голландский производитель оборудования для убоя, разделки, обвалки и переработки домашней птицы Meyn заявил об уходе из России. Компания прекратит поставлять свою продукцию и запчасти к ней, а также оказывать сервисное обслуживание, сообщает газета «Ведомости».

Найти замену уходящему производителю будет непросто — оборудование Meyn используют 75 процентов птицефабрик, обеспечивающие поставки 90 процентов продукции всей отрасли. При этом по нормам компании в год на покупку запчастей и поддержку оборудования нужно тратить около десяти процентов от его стоимости.

Как отметил источник в агропромышленном холдинге, проблемы с поставками запчастей Meyn начались в феврале 2022-го, когда компания перестала заключать договоры с контрагентами. Отрасль может справиться с проблемой за счет поставок оборудования из Саудовской Аравии и Китая, отметила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Также производители могут использовать аналоги оригинальных деталей, на что они не соглашались, пока действовало соглашение с голландской компанией.

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В конце марта об уходе с российского рынка заявили крупные зернотрейдеры Cargill и Viterra. Позже стало известно, к ним хотят присоединиться агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland и компания Louis Dreyfus. Западные аналитики предупредили, что благодаря этому Москва усилит контроль над глобальными поставками продовольствия. После отказа западных компаний от сотрудничества с Москвой поступления от продажи сельскохозяйственной продукции в российский бюджет значительно вырастут, как это произошло в 2022-м после начала спецоперации.

Ранее в Financial Times сообщили, что около 2000 заявок от иностранных компаний ждут одобрения российских властей на уход с российского рынка. Одобрение на продажу активов должна выдать правительственная комиссии по иностранным инвестициям. Сейчас только 206 иностранных компаний, имеющих юридические лица в России и выручку не менее 5 миллионов долларов в год, полностью избавились от активов в стране. Профильная комиссия собирается раз в три месяца и рассматривает не более семи заявлений за одно заседание.

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Вячеслав Агапов
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