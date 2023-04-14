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11:37, 14 апреля 2023Россия

Шойгу раскрыл особенности внезапной проверки Тихоокеанского флота

Министр обороны Шойгу заявил, что учения ТОФ пройдут в сложной помеховой обстановке

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Внезапная проверка Тихоокеанского флота (ТОФ) будет проходить в сложной помеховой обстановке и с обозначением действий противника. Особенности учений раскрыл министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства. Текст его речи опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, российские военнослужащие на практике отработают противостояние силам условного противника, который попытается развернуть свои силы в южной части Охотского моря. Кроме того, участникам учений предстоит отразить высадку вражеских войск на южные Курильские острова и остров Сахалин.

В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что учения Тихоокеанского флота пройдут в три этапа. На первом из них флот приведун в полную боеготовность, затем будет осуществлено развертывание сил в районах боевой подготовки. На третьем этапе военные выполнят учебно-боевые задачи.

Шойгу объявил о начале внезапной проверки ТОФ России 14 апреля. Ее основной целью министр обороны назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника. В рамках учений будут произведены пуски ракет, а также задействована авиация.

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Константин Лысяков
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