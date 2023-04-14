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12:46, 14 апреля 2023Среда обитания

Россияне стали чаще делать ремонт

«Ремонт» и «СберУслуги»: спрос на ремонт в России вырос на 20%

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам первого квартала 2023 года спрос на ремонт в России вырос на 20 процентов. О том, что россияне стали чаще переделывать жилье, говорится в исследовании сервисов «Ремонт», «СберУслуги» и «СберСтрахование», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем россияне готовы потратить на улучшение квартиры миллион рублей. За косметический ремонт большинство согласны заплатить 706 тысяч рублей, за капитальный — 1,1 миллиона рублей. При этом жильцы новостроек тратили в среднем около 1,2 миллиона рублей, а жильцы вторичного жилья — 853 тысячи рублей. Средняя планируемая сумма кредита на переделку жилья в новостройке составила 1,13 миллиона рублей.

Москвичи и жители области готовы в среднем заплатить 1,3 миллиона рублей. В столице средняя стоимость ремонта новостройки составила 1,6 миллиона, а ремонта «вторички» — 1,1 миллиона. В Санкт-Петербурге собственники рассчитывают потратить около 863 тысяч рублей. Для новостроек средняя стоимость составила 1,1 миллиона, для старого жилого фонда — 676 тысяч.

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Каждый второй клиент заказывает дизайн-проект. Среди популярных услуг также оказались чистовая отделка и капитальный ремонт. Владельцы вторичного жилья чаще хотят воспользоваться помощью профессиональных бригад, чем владельцы новостроек — 53 процента против 47 процентов.

80 процентов россиян обращались за ремонтными услугами из-за залива. Средняя выплата по этому риску за год увеличилась на 10 процентов, до 54 тысяч рублей. Семь процентов выплат пришлось на риск гражданской ответственности перед соседями в связи с заливами чужих квартир, еще восемь процентов — на пожары, пять процентов — на другие обстоятельства.

В январе опрос онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показал, что 19 процентов россиян испытывают ужас перед началом ремонта.

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Александра Качан
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