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08:55, 13 января 2023Среда обитания

Россияне рассказали об ужасе перед началом ремонта

«ВсеИнструменты.ру»: 19 процентов россиян испытывают ужас перед началом ремонта жилья

Фото: Milivoj Kuhar / Unsplash

Среди россиян 19 процентов испытывают ужас перед началом ремонта жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

В рамках исследования компания выяснила, какие эмоции испытывают россияне перед началом ремонтных работ. Панику и страх ощущают 15 процентов опрошенных, уныние — 14 процентов. Для четырех и трех процентов показались близки негодование и злость. Однако 33 процента респондентов заявили, что перед началом изменения облика дома ощущают приятное беспокойство.

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«Примечательно, что чем больше времени прошло с последнего ремонта, тем позитивнее опрошенные его воспринимают. Например, те, кто закончил работы несколько месяцев назад, мысли о предстоящем новом ремонте встречают преимущественно с ужасом», — уточнили в компании.

После завершения ремонта 35 процентов испытывают облегчение, 30 процентов — счастье. Чувство удовлетворения свойственно 17 процентам респондентов. О разочаровании заявили семь процентов опрошенных. По данным компании, чаще всего беспокойство связано с ограниченным бюджетом.

Ранее сервис «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахование выяснили, что большинство россиян готовы потратить на ремонт жилья не больше миллиона рублей. 70 процентов клиентов сервиса согласны отдать за ремонт от 500 тысяч до миллиона рублей.

Нина Ташевская
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