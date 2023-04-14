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22:00, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

Хакеры атаковали поставлявший ВСУ оружие немецкий оборонный концерн

Spiegel: хакеры атаковали поставлявший ВСУ оружие немецкий оборонный концерн Rheinmetall
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, который участвует в поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает Der Spiegel.

Представители компании подтвердили некий «IT-инцидент» в гражданском подразделении. Отмечается, что там, в частности, производится продукция для промышленных клиентов и автомобильного сектора.

По данным СМИ, целью хакерской атаки могли стать дочерние компании Rheinmetall по всему миру, включая фирму Kolbenschmidt, которая расположена в немецком Неккарзульме.

Ранее сообщалось, что хакерам из объединения Killnet удалось получить доступ к секретным данным стран НАТО, которые могут представлять интерес для России. Лидер группировки Killmilk уточнил, что в ходе масштабной DDoS-атаки хакерам удалось парализовать как минимум 60 процентов электронной инфраструктуры альянса, причем доля поражения продолжает расти.

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Марина Совина
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