Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона предстанет перед судом

Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона предстанет перед судом 14 апреля

Молодой человек, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона, предстанет перед судом, передает Reuters.

Уточняется, что 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Дуглас Тейшейра впервые предстанет перед федеральным судом в Бостоне в пятницу, 14 апреля.

Ранее в США назвали потенциальный срок для виновника утечки засекреченных файлов Пентагона. В частности, злоумышленнику могут грозить десятки лет тюремного заключения.

Впервые об утечке стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. Кроме того, в файлах говорилось о шпионаже за международными партнерами США.