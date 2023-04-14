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15:34, 14 апреля 2023Мир

Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона предстанет перед судом

Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона предстанет перед судом 14 апреля

Фото: Ron Sachs / dpa / Goballookpress.com

Молодой человек, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона, предстанет перед судом, передает Reuters.

Уточняется, что 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Дуглас Тейшейра впервые предстанет перед федеральным судом в Бостоне в пятницу, 14 апреля.

Ранее в США назвали потенциальный срок для виновника утечки засекреченных файлов Пентагона. В частности, злоумышленнику могут грозить десятки лет тюремного заключения.

Впервые об утечке стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск. Кроме того, в файлах говорилось о шпионаже за международными партнерами США.

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Анастасия Заикина
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