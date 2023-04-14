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06:22, 14 апреля 2023Мир

В США назвали потенциальный срок для виновника утечки документов Пентагона

NYT: подозреваемому в утечке документов Пентагона Джеку Тейшейра грозят десятки лет тюрьмы

Фото: WCVB-TV / ABC / Reuters

Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона 21-летний Джек Тейшейра может быть приговорен к десяткам лет тюремного заключения. Такой потенциальный срок назвала американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что из слова министра юстиции США генерального прокурора страны Меррика Гарленда следует, что подозреваемому будет инкриминировано нарушение так называемого закона о шпионаже. В частности, параграф 793 раздела 18 Свода законов США («Сбор, передача или потеря информации, относящейся к сфере обороны») предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. При этом NYT подчеркивает, что виновнику утечки может быть предъявлено отдельное обвинение по каждому из попавших в сеть секретных документов.

Ранее агенты ФБР арестовали подозреваемого в организации утечки секретных документов 21-летнего военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейра.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

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Марина Совина
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