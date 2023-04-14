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16:51, 14 апреля 2023Забота о себе

Обнаружен способ повысить интерес к сексу у мужчин

CNN: гормональный дисбаланс влияет на половое влечение

Фото: Monika Kozub / Unsplash

Гормон киссептин может использоваться для лечения гипоактивного расстройства сексуального влечения у мужчин — состояния, при котором пропадает интерес к сексу. Такой вывод делают авторы работы, опубликованной в научном журнале JAMA Network Open, пишет CNN.

Ученые обнаружили, что введение кисспептина повышает либидо. В исследовании, которое подтвердило эту гипотезу, принимали участие 32 мужчины с гипоактивным расстройством сексуального влечения. Каждому из них ввели гормон киссептин либо плацебо под видом препарата. После этого участникам предложили посмотреть видеоролики, стимулирующие сексуальное желание, и зафиксировали происходящие в их организме изменения с помощью магнитно-резонансного томографа.

Один из авторов статьи, эндокринолог Волджит Дилло, объяснил, как работает этот способ лечения. По его словам, гормональный дисбаланс — это одна из причин, которая влияет на расстройство сексуального влечения. При таком нарушении наблюдается повышенная активность нейронов в областях мозга, которые подавляют половое влечение. Киссептин, воздействуя на них, повышает интерес к сексу.

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Более ранние исследования на эту тему показали, что киссептин увеличивает уровень тестостерона и лютеинизирующего гормона, которые влияют на активность половых желез. Новые данные впервые позволяют судить, как это вещество действует на людей. По мнению исследователей, оно может стать первым фармакологическим средством для лечения низкого сексуального влечения у мужчин.

Несмотря на позитивный настрой исследователей, профессор психологии Медицинской школы Западного резервного университета Кейза, США Стэнли Альтхоф считает, что делать выводы пока рано, а полученные сведения требуют дополнений. Помимо этого, он отметил, что даже если эффективность предложенного лечения подтвердится, оно подойдет лишь тем, у кого половая дисфункция не связана с депрессией, проблемами в отношениях или побочным действием лекарств.

Ранее специалисты по сексу и отношениям Жаклин Херст и Миранда Кристоферс назвали стресс убийцей мужского либидо. Кроме того, они рассказали, что интерес к сексу снижают некоторые лекарства.

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Екатерина Улитина
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