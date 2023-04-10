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06:30, 10 апреля 2023Забота о себе

Мужчинам рассказали об убивающих либидо привычках

Специалисты по отношениям Херст и Кристоферс объяснили потерю интереса к сексу у мужчин

Фото: EugeneShchegolsky / Shutterstock / Fotodom

Специалисты по сексу и отношениям Жаклин Херст и Миранда Кристоферс назвали привычки, которые убивают мужское либидо. Интервью специалистов опубликовал мужской журнал GQ.

Эксперты объяснили, что потеря интереса к сексу может быть нормальным явлением. Беспокоиться нужно, если улучшение не наступает достаточно долго, говорит Херст. «Главный убийца сексуального влечения — стресс», — считает она. Эксперт посоветовала мужчинам отвлечься от забот, заняться чем-то приятным и расслабляющим: встретиться с друзьями, пойти на прогулку или найти увлечение.

Кроме того, на уровень либидо негативно влияют некоторые лекарства, рассказала Херст. По ее словам, подобный побочный эффект имеют, например, антидепрессанты и антигистаминные препараты. Кристоферс добавила, что потеря влечения также случается из-за вредных привычек: употребления алкоголя и отсутствия физических нагрузок.

Когда вы поднимаете тяжести, тело вырабатывает больше тестостерона. Эффект длится примерно час, но и в долгосрочной перспективе у спорта есть преимущества: вы будете чувствовать себя более энергичным, уверенным, улучшится настроение и сексуальная выносливость

Миранда Кристоферсспециалист по сексу и отношениям
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Помимо физиологических аспектов, на сексуальное влечение у мужчин воздействуют психологические факторы. Проблемы в сексе, по мнению Кристоферс, могут возникнуть из-за частых ссор с возлюбленной, скуки, вызванной ежедневной рутиной, излишнего давления в постели, например, когда супруги пытаются завести ребенка. Помимо этого, мужчины, которые не чувствуют себя желанными, сознательно или бессознательно подавляют в себе сексуальность, объяснила Кристоферс.

Ранее уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников оценил влияние мастурбации на мужское здоровье. По его мнению, при увлечении некоторыми видами мастурбации мужчину нужно лечить.

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Екатерина Улитина
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