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16:29, 14 апреля 2023Наука и техника

Армия США испытала лазерную систему ПВО

Армия США на полигоне Юма в Аризоне испытала лазерную систему ПВО ближнего действия

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Армия США на полигоне Юма в штате Аризона провела испытания лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия, создаваемой в рамках программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD). Об этом сообщает Defense News.

Издание пишет, что в ходе тестирования 50-киловаттного лазера, установленного на бронемашину Stryker, удалось сбить несколько беспилотных летательных аппаратов. Тем не менее, согласно Defense News, остались некоторые проблемы с перехватом ракет и артиллерийских снарядов.

Испытания лазерной системы планируется продолжить в текущем и следующем кварталах, а в четвертом квартале армия США начнет разработку тактики, методов и процедур для использования DE M-SHORAD.

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В мае журнал Popular Mechanics, ссылаясь на пресс-релиз компании Raytheon, сообщил, что в ходе испытаний, состоявшихся на полигоне Уайт-Сэндс армии США в штате Нью-Мексико, лазерная система, предназначенная для защиты наземных войск от беспилотников и самолетов, успешно сбила несколько находящихся в полете артиллерийских мин.

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Иван Потапов
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