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Армия США лазером сбила артиллерийскую мину

Popular Mechanics: лазер армии США успешно сбил летящую артиллерийскую мину

Фото: Jim Kendall / U.S. ARMY

В ходе испытаний, состоявшихся на полигоне Уайт-Сэндс армии США в Нью-Мексико, лазерная система, предназначенная для защиты наземных войск от беспилотников и самолетов, успешно сбила несколько находящихся в полете артиллерийских мин. Об этом пишет журнал Popular Mechanics, ссылаясь на пресс-релиз компании Raytheon.

Соответствующие испытания прошли в ходе программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD), в рамках которой разрабатывается оружие направленной энергии — оно должно стать частью перспективной системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия.

Отмечается, что созданный Raytheon 50-киловаттный боевой лазерный модуль, установленный на боевую машину Stryker, успешно обнаружил, отследил и уничтожил несколько летящих 60-миллиметровых артиллерийских мин. Первые четыре подобных установки армия США должна получить уже в этом году.

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Popular Mechanics отмечает, что неизвестно, будет ли комплекс DE M-SHORAD эффективен против 122-миллиметровых снарядов установки 9П132 «Град-П» и сразу нескольких летящих артиллерийских мин.

В мае российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о применении Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса лазерного комплекса «Задира», способного уничтожать цели на расстоянии пяти километров.

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Иван Потапов
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