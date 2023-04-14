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06:32, 14 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении российским бойцом снайперской пары ВСУ

РИА: российский боец ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ на херсонском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российский снайпер ликвидировал украинских корректировщика огня и снайпера на херсонском направлении. Об этом РИА Новости рассказал офицер расположенного на передовой линии добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык.

Военный отметил, что цели были ликвидированы из снайперского комплекса 6С8 калибра 12,7 миллиметра. Выпущенная из этой винтовки пуля способна поразить объект на расстоянии до полутора километров.

Накануне один из российских бойцов, несущих службу на херсонском направлении, рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекают для снайперских операций девушек из национальной сборной по биатлону. По его словам, бывших украинских спортсменок приглашают для так называемых «сафари-шоу». Для них заранее оборудуют позиции, а после работы — увозят в безопасное место.

Ранее в сети появилось видео ликвидации пулеметчика ВСУ российским снайпером. Судя по форме, был уничтожен боец украинского спецназа.

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Марина Совина
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