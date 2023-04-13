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14:05, 13 апреля 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал об украинских снайперах-биатлонистках

РИА Новости: биатлонистки из сборной Украины работают снайперами на херсонском направлении

Фото: Issei Kato / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекают для снайперских операций девушек из национальной сборной по биатлону. Об этом рассказал РИА Новости один из российских бойцов, несущих службу на херсонском направлении.

По его словам, бывших украинских спортсменок приглашают для так называемых «сафари-шоу». Для них заранее оборудуют позиции, а после работы — увозят в безопасное место.

«Недавно был случай, ранили одного из бойцов. (...) Как [нам] известно, их две плюс один [штатный] снайпер ВСУ», — рассказал военнослужащий.

Ранее появилось видеозапись работы российских снайперов в Артемовске. Ролик выложили военнослужащие из 35-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

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Алевтина Запольская
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