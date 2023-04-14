Российский тревел-блогер сравнил отдых в Крыму и Сочи и определил лучший курорт

Блогер «Дзен» назвал Сочи комфортным для туристов российским курортом

Российский путешественник и тревел-блогер сравнил отдых в Сочи и Крыму и определили лучший отечественный курорт. Своим мнением мужчина поделился в личном блоге «Мой автодом» на портале «Дзен».

Так, более комфортным для туристов курортом автор публикации назвал Сочи. Он сообщил, что в этом городе отдыхающим стараются предоставить качественное обслуживание. Для гостей Сочи нет никаких ограничений, считает россиянин. «Все можно купить, заказать, арендовать, — пояснил он. — В регионе множество всевозможных столовых, кафе, ресторанов, а также привычных магазинов и операторов».

В Крыму, по его словам, несмотря на комфортные пляжи, отдых может превратиться в настоящее приключение. «Туристам нужно искать банкоматы, со связью беда, с магазинами тоже, — добавил он. — Да и сервис в этих местах пока не такой, что уж говорить».

При этом блогер подчеркнул, что и в Сочи, и в Крыму можно устроить «не бьющий по карману отдых», который вдобавок принесет удовольствие и незабываемые эмоции. «Однако на элитных именитых курортах сэкономить точно не получится, что в Сочи, что в Крыму», — указал он.

Ранее в апреле россиянин остановился в санатории «Кубань» в Анапе и описал отдых фразой «самая большая ошибка». Путешественник назвал номера в отеле бомжатником. Турист также рассказал, что обои в комнате оборваны кусками, вся мебель сломана, а у кроватей сгнившие ножки.

