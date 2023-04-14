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18:46, 14 апреля 2023Ценности

Стоматологи назвали ужасающими популярные в TikTok способы отбеливания зубов

Стоматологи назвали ужасающим популярное в TikTok отбеливание зубов перекисью водорода

Кадр: @aka.levi.nelson

Стоматологи раскрыли негативные последствия домашних способов отбеливания зубов, которые стали популярны среди пользователей соцсети TikTok. Соответствующую информацию публикует New York Post.

Согласно материалу, блогеры регулярно делятся роликами, в которых демонстрируют лайфхаки по улучшению улыбки. Так, например, некоторые юзеры добиваются белизны зубов с помощью шампуня для блондинок, а другие — глиной и перекисью водорода. В то же время другие пользователи сети придают желаемую форму зубам пилками для ногтей и наждачной бумагой.

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Президент Австралийской стоматологической ассоциации Стивен Лью назвал упомянутые методы «ужасающими» и предупредил, что многие подобные вмешательства, как правило, имеют необратимые последствия. «Нельзя принимать решения о здоровье на основе 30-секундного видео в социальных сетях. Иногда после процедур подручными средствами зубы просто разрушаются», — заявил доктор.

К тому же врач выразил беспокойство, что фильтры в соцсетях создают фальшивую картину того, как выглядят здоровые зубы, в связи с чем молодежь и обращается к непроверенным методам отбеливания. В то же время его коллега Джеффри Хо призвал правительство ввести более строгие правила в отношении блогеров, которые беспрепятственно демонстрируют опасные для здоровья процедуры.

Ранее в апреле стоматолог перечислила россиянам простые способы обрести белые зубы. Инна Гришина рассказала, что существует ряд красящих зубы продуктов, которые стоит полностью исключить или ограничить в употреблении. Так, по мнению эксперта, в список вошли кофе, чай, красное вино, газированные напитки и табак.

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Майя Пономаренко
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