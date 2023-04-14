Стоматологи назвали ужасающими популярные в TikTok способы отбеливания зубов

Стоматологи назвали ужасающим популярное в TikTok отбеливание зубов перекисью водорода

Стоматологи раскрыли негативные последствия домашних способов отбеливания зубов, которые стали популярны среди пользователей соцсети TikTok. Соответствующую информацию публикует New York Post.

Согласно материалу, блогеры регулярно делятся роликами, в которых демонстрируют лайфхаки по улучшению улыбки. Так, например, некоторые юзеры добиваются белизны зубов с помощью шампуня для блондинок, а другие — глиной и перекисью водорода. В то же время другие пользователи сети придают желаемую форму зубам пилками для ногтей и наждачной бумагой.

Президент Австралийской стоматологической ассоциации Стивен Лью назвал упомянутые методы «ужасающими» и предупредил, что многие подобные вмешательства, как правило, имеют необратимые последствия. «Нельзя принимать решения о здоровье на основе 30-секундного видео в социальных сетях. Иногда после процедур подручными средствами зубы просто разрушаются», — заявил доктор.

К тому же врач выразил беспокойство, что фильтры в соцсетях создают фальшивую картину того, как выглядят здоровые зубы, в связи с чем молодежь и обращается к непроверенным методам отбеливания. В то же время его коллега Джеффри Хо призвал правительство ввести более строгие правила в отношении блогеров, которые беспрепятственно демонстрируют опасные для здоровья процедуры.

Ранее в апреле стоматолог перечислила россиянам простые способы обрести белые зубы. Инна Гришина рассказала, что существует ряд красящих зубы продуктов, которые стоит полностью исключить или ограничить в употреблении. Так, по мнению эксперта, в список вошли кофе, чай, красное вино, газированные напитки и табак.