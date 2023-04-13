Стоматолог перечислила россиянам простые способы обрести белые зубы

Стоматолог Инна Гришина посоветовала исключить употребление кофе, чая и красного вина

Стоматолог Инна Гришина перечислила россиянам простые способы обрести белые зубы. Соответствующий комментарий публикует Life.

Специалист рассказала, что существует ряд красящих зубы продуктов, которые стоит полностью исключить или ограничить в употреблении. Так, по мнению эксперта, в список вошли кофе, чай, красное вино, газированные напитки и табак. Помимо этого, медик посоветовала пить большое количество воды, чтобы увлажнять слизистую и удалять остатки пищи из полости рта.

В свою очередь, по словам Гришиной, богатая кальцием и витамином D пища — орехи, рыба, овощи и молочные продукты — способствует здоровому внешнему виду зубов. Кроме того, доктор посоветовала использовать зубную нить и ополаскиватель для полости рта, чтобы удалить остатки пищи и бактерии, а также дважды в день в течение двух минут чистить резцы.

«Важно регулярно посещать стоматолога-гигиениста не менее чем раз в полгода для профессиональной чистки зубов и диагностики возможных проблем с зубами и деснами», — заключила врач.

В декабре 2022 года беззубая блогерша рассказала о неожиданной проблеме с уходом за полостью рта. Блогерша продемонстрировала обе челюсти, в которых полностью отсутствуют зубы. По ее словам, уход за деснами доставляет ей дискомфорт.