Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:54, 13 апреля 2023Ценности

Стоматолог перечислила россиянам простые способы обрести белые зубы

Стоматолог Инна Гришина посоветовала исключить употребление кофе, чая и красного вина

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Стоматолог Инна Гришина перечислила россиянам простые способы обрести белые зубы. Соответствующий комментарий публикует Life.

Специалист рассказала, что существует ряд красящих зубы продуктов, которые стоит полностью исключить или ограничить в употреблении. Так, по мнению эксперта, в список вошли кофе, чай, красное вино, газированные напитки и табак. Помимо этого, медик посоветовала пить большое количество воды, чтобы увлажнять слизистую и удалять остатки пищи из полости рта.

В свою очередь, по словам Гришиной, богатая кальцием и витамином D пища — орехи, рыба, овощи и молочные продукты — способствует здоровому внешнему виду зубов. Кроме того, доктор посоветовала использовать зубную нить и ополаскиватель для полости рта, чтобы удалить остатки пищи и бактерии, а также дважды в день в течение двух минут чистить резцы.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Сверкающие рты Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
Сверкающие ртыБогачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
21 февраля 2018

«Важно регулярно посещать стоматолога-гигиениста не менее чем раз в полгода для профессиональной чистки зубов и диагностики возможных проблем с зубами и деснами», — заключила врач.

В декабре 2022 года беззубая блогерша рассказала о неожиданной проблеме с уходом за полостью рта. Блогерша продемонстрировала обе челюсти, в которых полностью отсутствуют зубы. По ее словам, уход за деснами доставляет ей дискомфорт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Медведь Диксон в Московском зоопарке научился давать пять
Сергей Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера RTVI
В Британии сократили должность дипломата по глобальной проблеме
Китайцы массово устремились в Россию
Армия России поразила позиции ВСУ в Харьковской области и ЛНР
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны России отчиталось о ходе боев в Артемовске
Минобороны отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ
Подросток открыл стрельбу в российской школе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.