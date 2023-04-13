Стоматолог перечислила россиянам простые способы обрести белые зубы
Стоматолог Инна Гришина перечислила россиянам простые способы обрести белые зубы. Соответствующий комментарий публикует Life.
Специалист рассказала, что существует ряд красящих зубы продуктов, которые стоит полностью исключить или ограничить в употреблении. Так, по мнению эксперта, в список вошли кофе, чай, красное вино, газированные напитки и табак. Помимо этого, медик посоветовала пить большое количество воды, чтобы увлажнять слизистую и удалять остатки пищи из полости рта.
В свою очередь, по словам Гришиной, богатая кальцием и витамином D пища — орехи, рыба, овощи и молочные продукты — способствует здоровому внешнему виду зубов. Кроме того, доктор посоветовала использовать зубную нить и ополаскиватель для полости рта, чтобы удалить остатки пищи и бактерии, а также дважды в день в течение двух минут чистить резцы.
«Важно регулярно посещать стоматолога-гигиениста не менее чем раз в полгода для профессиональной чистки зубов и диагностики возможных проблем с зубами и деснами», — заключила врач.
В декабре 2022 года беззубая блогерша рассказала о неожиданной проблеме с уходом за полостью рта. Блогерша продемонстрировала обе челюсти, в которых полностью отсутствуют зубы. По ее словам, уход за деснами доставляет ей дискомфорт.