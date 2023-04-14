В России пятиклассник с инвалидностью покончил с собой

«ГорОбзор.ру»: в Башкирии школьник с инвалидностью покончил с собой

В городе Благовещенске Республики Башкортостан пятиклассник покончил с собой, сообщает издание «ГорОбзор.ру».

В администрации района подтвердили смерть мальчика. Там сообщили, что у ребенка была инвалидность, однако отказались назвать конкретный диагноз. «Похороны сейчас идут», — добавили в администрации и обещали оказать содействие семье ребенка.

Жители города в социальных сетях предположили, что школьника обижали одноклассники, отмечает автор материала.

В конце марта в подмосковной Лобне 11-летняя девочка покончила с собой после того, как мать отказалась купить ей собаку. Девочку нашли на козырьке подъезда. Полиция начала проверку в связи с гибелью школьницы.