Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 14 апреля 2023Россия

В России пятиклассник с инвалидностью покончил с собой

«ГорОбзор.ру»: в Башкирии школьник с инвалидностью покончил с собой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Благовещенске Республики Башкортостан пятиклассник покончил с собой, сообщает издание «ГорОбзор.ру».

В администрации района подтвердили смерть мальчика. Там сообщили, что у ребенка была инвалидность, однако отказались назвать конкретный диагноз. «Похороны сейчас идут», — добавили в администрации и обещали оказать содействие семье ребенка.

Жители города в социальных сетях предположили, что школьника обижали одноклассники, отмечает автор материала.

В конце марта в подмосковной Лобне 11-летняя девочка покончила с собой после того, как мать отказалась купить ей собаку. Девочку нашли на козырьке подъезда. Полиция начала проверку в связи с гибелью школьницы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Премьер Польши раскритиковал подход ЕС к Китаю
Россиянин выдал за падение с дивана жестокое избиение четырехлетнего сына
В деле осужденного на 20 лет челябинского маньяка появились новые обстоятельства
В ДНР заявили о «чудовищных» потерях ВСУ в Артемовске
Москвичка избила контролера метро и попала на видео
МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии
Норвегия обвинила высланных российских дипломатов в шпионаже
Американки принялись массово удалять вкаченный в ягодицы жир
Ученые отстояли гипотезу «кислородного дуновения»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.