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09:40, 14 апреля 2023Мир

Китай призвал продвигать переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД Китая Цинь Ган призвал Бербок продвигать мирные переговоры по Украине

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Продвижение переговоров — единственный путь урегулирования конфликта на Украине, указал министр иностранных дел Китая Цинь Ган своей коллеге из Германии Анналене Бербок. Его слова приводит Reuters.

Призвав германскую сторону к содействию мирным переговорам, Ган также пояснил, что Китай готов продолжать работать во имя мира и надеется, что стороны украинского конфликта «сохранят объективность и спокойствие и будут работать вместе».

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посещает Китай с официальным визитом. Как предполагал журнал Politico, она хочет «установить истину» в отношениях с Пекином и прояснить позицию Европейского союза по Тайваню после визита в республику президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Евросоюз не должен втягиваться в конфликт между Пекином и Вашингтоном из-за острова.

В марте Цинь Ган также выразил надежду, что Украина и Россия пойдут на диалог и переговоры.

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Антон Похиляк
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