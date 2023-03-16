Китай понадеялся на сдержанность и переговоры сторон конфликта на Украине

Глава МИД КНР Цинь Ган в беседе с Кулебой понадеялся на переговоры России и Украины

Китай обеспокоен затягиванием конфликта на Украине и возможностью выхода его из-под контроля, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в телефонной беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай надеется, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры. Какими бы большими ни были трудности и вызовы, ни в коем случае нельзя закрывать дверь для политического урегулирования», — также сказал глава китайского МИД, заявив, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в урегулировании кризиса.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в новых реалиях современному миру не надо развязывать новую холодную войну. По его словам, Китай всегда высказывается против гегемонии и «политики силы» в отношениях разных стран.